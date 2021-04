Indo-Pacifico, arriva la strategia europea (dopo Francia e Germania) (Di lunedì 19 aprile 2021) Una presenza marittima “significativa” nell’Indo-Pacifico. È quanto prevede la strategia europea per la cooperazione nella regione, definita “di primaria importanza strategica” nel documento approvato oggi dal Consiglio dell’Unione. Nelle conclusioni emerge l’intenzione dell’Unione europea di rafforzare la sua attenzione strategica, la sua presenza e le sue azioni nell’area al fine di “contribuire alla stabilità regionale, alla sicurezza, alla prosperità e allo sviluppo sostenibile, in un momento di crescenti sfide e tensioni nella regione”. L’impegno, si legge ancora, “avrà un obiettivo a lungo termine e si baserà sulla difesa della democrazia, dei diritti umani, dello Stato di diritto e del rispetto legge internazionale”. Le attuali dinamiche nell’Indo-Pacifico ... Leggi su formiche (Di lunedì 19 aprile 2021) Una presenza marittima “significativa” nell’. È quanto prevede laper la cooperazione nella regione, definita “di primaria importanza strategica” nel documento approvato oggi dal Consiglio dell’Unione. Nelle conclusioni emerge l’intenzione dell’Unionedi rafforzare la sua attenzione strategica, la sua presenza e le sue azioni nell’area al fine di “contribuire alla stabilità regionale, alla sicurezza, alla prosperità e allo sviluppo sostenibile, in un momento di crescenti sfide e tensioni nella regione”. L’impegno, si legge ancora, “avrà un obiettivo a lungo termine e si baserà sulla difesa della democrazia, dei diritti umani, dello Stato di diritto e del rispetto legge internazionale”. Le attuali dinamiche nell’...

