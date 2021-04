Incentivi - Se anche il bonus diventa sovranista

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 19 aprile 2021) Che gliabbiano assolto al loro duplice compito, sia di sostegno al mercato sia in chiave di riduzione delle emissioni, lo dimostrano i dati. Nel primo trimestre 2021 il mercato italiano dell'auto ha perso, rispetto al 2019 (il 2020 era già stato pesantemente influenzato dal lockdown deciso a inizio marzo) appena, si fa per dire, il 16,9%. Un dato indubbiamente preoccupante in sé ma confortante se si paragona l'Italia agli altri principali paesi Ue, che vedono la Francia in rosso del 20,2%, la Germania del 25,4%, il Regno Unito del 39,3% e la Spagna addirittura del 41,3%. In media gli altri major market hanno perso il 30,2%, quasi il doppio dell'Italia. Italia bene in Europa grazie agli. Questo, commenta l'Unrae, l'associazione delle Case estere in Italia, unicamente grazie agliper i veicoli della fascia ...