In Svezia è emergenza: il 2020 è stato l’anno delle sparatorie (Di lunedì 19 aprile 2021) Il 2020 è stato l’annus terribilis della Svezia, e non soltanto per la pandemia. Secondo quanto certificato dal Consiglio nazionale svedese per la prevenzione della criminalità (BRA, Brottsförebyggande rådet), un’agenzia rispondente al Ministero della Giustizia, l’anno passato è stato il più violento dell’ultimo ventennio: mai così tanti morti violente e mai così tanti reati con InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 19 aprile 2021) Ill’annus terribilis della, e non soltanto per la pandemia. Secondo quanto certificato dal Consiglio nazionale svedese per la prevenzione della criminalità (BRA, Brottsförebyggande rådet), un’agenzia rispondente al Ministero della Giustizia,passato èil più violento dell’ultimo ventennio: mai così tanti morti violente e mai così tanti reati con InsideOver.

Advertising

enzono16 : RT @bisagnino: Covid, qualcosa non quadra! Perché in Russia, Australia, Svezia e Svizzera non esiste emergenza sanitaria? - WilliamXIV_ : RT @bisagnino: Covid, qualcosa non quadra! Perché in Russia, Australia, Svezia e Svizzera non esiste emergenza sanitaria? - thewaterflea : RT @bisagnino: Covid, qualcosa non quadra! Perché in Russia, Australia, Svezia e Svizzera non esiste emergenza sanitaria? - Mile67204548 : RT @bisagnino: Covid, qualcosa non quadra! Perché in Russia, Australia, Svezia e Svizzera non esiste emergenza sanitaria? - kategullo75 : RT @bisagnino: Covid, qualcosa non quadra! Perché in Russia, Australia, Svezia e Svizzera non esiste emergenza sanitaria? -

Ultime Notizie dalla rete : Svezia emergenza Il principio di Palazzo Chigi per spoliticizzare la pandemia Anche la Svizzera, sulla falsariga della Svezia, ha cercato di non chiudere tutto. Con risultati, ... È vero che in una situazione di pericolo e di emergenza, il principio di prevenzione e precauzione ...

Svezia, il fallimento del sistema 'no lockdown': boom contagi e morti (in Norvegia sono 10 volte meno) ...che oltretuttto negli ultimi anni sta danneggiando la Svezia il cui modello di statalismo, protezione sociale e cascami di socialdemocrazia d'antan è precipitato in una crisi profonda. Nell'emergenza ...

Coronavirus e pandemia: il paradosso svedese Filodiritto Lavoratori svizzeri più "liberi" Nella Confederazione ci sono meno orari di lavoro predeterminati e molti impiegati beneficiano di maggiore autonomia ...

Il principio di Palazzo Chigi per spoliticizzare la pandemia Tutto in Italia finisce in politica, spesso in rissa politica, anche a causa di un gol annullato per presunto fuorigioco. Figuriamoci una tragedia immane come la pandemia provocata dal virus cinese. D ...

Anche la Svizzera, sulla falsariga della, ha cercato di non chiudere tutto. Con risultati, ... È vero che in una situazione di pericolo e di, il principio di prevenzione e precauzione ......che oltretuttto negli ultimi anni sta danneggiando lail cui modello di statalismo, protezione sociale e cascami di socialdemocrazia d'antan è precipitato in una crisi profonda. Nell'...Nella Confederazione ci sono meno orari di lavoro predeterminati e molti impiegati beneficiano di maggiore autonomia ...Tutto in Italia finisce in politica, spesso in rissa politica, anche a causa di un gol annullato per presunto fuorigioco. Figuriamoci una tragedia immane come la pandemia provocata dal virus cinese. D ...