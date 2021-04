In quarantena cinese, senza poter uscire dalla stanza e, soprattutto, senza WhatsApp (Di lunedì 19 aprile 2021) Giovanna Botteri, corrispondente Rai dalla Cina, è appena rientrata a Nanchino dove sta facendo la quarantena obbligatoria chiusa in una stanza, senza che le sia consentito di uscire nel corridoio. Qui risponde al questionario de Linkiesta sui suoi consumi culturali (e sui dumpling che mangia mentre ascolta i podcast). A che cosa sta lavorando in questo nuovo infinito lockdown?Oltre al lavoro di routine, lettura dei giornali, check con le agenzie, aggiornamenti CNN e BBC, un‘occasione per leggere libri, tanti, e guardarmi film e serie televisive sulle nuove piattaforme. Com’è la situazione in Cina?La Cina non ha praticamente più contagi. Trenta nuovi casi, non locali, in un Paese di un miliardo e 400 milioni di abitanti. Un risultato raggiunto molto prima della vaccinazione e ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 19 aprile 2021) Giovanna Botteri, corrispondente RaiCina, è appena rientrata a Nanchino dove sta facendo laobbligatoria chiusa in unache le sia consentito dinel corridoio. Qui risponde al questionario de Linkiesta sui suoi consumi culturali (e sui dumpling che mangia mentre ascolta i podcast). A che cosa sta lavorando in questo nuovo infinito lockdown?Oltre al lavoro di routine, lettura dei giornali, check con le agenzie, aggiornamenti CNN e BBC, un‘occasione per leggere libri, tanti, e guardarmi film e serie televisive sulle nuove piattaforme. Com’è la situazione in Cina?La Cina non ha praticamente più contagi. Trenta nuovi casi, non locali, in un Paese di un miliardo e 400 milioni di abitanti. Un risultato raggiunto molto prima della vaccinazione e ...

