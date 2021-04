In Perù Vargas Llosa invita a votare per il “male minore” Keiko Fujimori (Di lunedì 19 aprile 2021) Clamoroso in Perù: Mario Vargas Llosa invita a votare per Keiko Fujimori come “male minore”. I dati definitivi sul voto dell’11 aprile danno la figlia dell’ex-presidente al ballottaggio contro il maestro e sindacalista di estrema sinistra Pedro Castillo, sia pure in un quadro di grande frantumazioni. Castillo ha infatti ottenuto solo il 19,06 per cento e Keiko il 13,36, contro l’11,71 del candidato della destra cattolica Rafael López Aliaga, l’11,6 del sociologo studioso del capitalismo informale Hernando de Soto, il 9,1 del centrista Yonhy Lescano, il 7,86 dell’altra candidata di sinistra Verónika Mendoza, il 6,02 dell’altro candidato liberale César Acuña, il 5,63 dell’ex-calciatore (anche ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 19 aprile 2021) Clamoroso in: Mariopercome “”. I dati definitivi sul voto dell’11 aprile danno la figlia dell’ex-presidente al ballottaggio contro il maestro e sindacalista di estrema sinistra Pedro Castillo, sia pure in un quadro di grande frantumazioni. Castillo ha infatti ottenuto solo il 19,06 per cento eil 13,36, contro l’11,71 del candidato della destra cattolica Rafael López Aliaga, l’11,6 del sociologo studioso del capitalismo inforHernando de Soto, il 9,1 del centrista Yonhy Lescano, il 7,86 dell’altra candidata di sinistra Verónika Mendoza, il 6,02 dell’altro candidato liberale César Acuña, il 5,63 dell’ex-calciatore (anche ...

