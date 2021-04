In italia calo i nuovi casi di Covid con l'effetto weekend, 316 morti (Di lunedì 19 aprile 2021) AGI - Sono 8.864 i casi Covid in italia nelle ultime 24 ore. Molto meno dei 12.694 di ieri, ma pesa come sempre l'"effetto weekend", con i pochi tamponi: solo 146.728 i test odierni, 84mila in meno, tanto che il tasso di positività sale dal 5,5% di ieri al 6% di oggi. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I decessi sono 316 (ieri 251), per un totale di 117.243 vittime da inizio epidemia. Ancora in calo le terapie intensive, 67 in meno (con 141 ingressi del giorno), che scendono a 3.244. In risalita invece i ricoveri ordinari, 94 unità in più (ieri -452), per un totale di 23.742. La Regione con più casi odierni è la Campania (+1.334), seguita da Sicilia (+1.123), Lombardia (+1.040), Lazio (+950) e Emilia Romagna (+877). Il totale ... Leggi su agi (Di lunedì 19 aprile 2021) AGI - Sono 8.864 iinnelle ultime 24 ore. Molto meno dei 12.694 di ieri, ma pesa come sempre l'"", con i pochi tamponi: solo 146.728 i test odierni, 84mila in meno, tanto che il tasso di positività sale dal 5,5% di ieri al 6% di oggi. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I decessi sono 316 (ieri 251), per un totale di 117.243 vittime da inizio epidemia. Ancora inle terapie intensive, 67 in meno (con 141 ingressi del giorno), che scendono a 3.244. In risalita invece i ricoveri ordinari, 94 unità in più (ieri -452), per un totale di 23.742. La Regione con piùodierni è la Campania (+1.334), seguita da Sicilia (+1.123), Lombardia (+1.040), Lazio (+950) e Emilia Romagna (+877). Il totale ...

