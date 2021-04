Imprenditore vittima di usura | debiti fino a 1 milione di euro Due arresti a Bergamo

(Di lunedì 19 aprile 2021) Un’operazione dei Carabinieri di: due persone in manette e quattro denunce a piede libero. Un ricercato, perquisizioni in tutta la Bergamasca con numerosi sequestri. La storia di un piccolecona undi: i suoii stavano minacciando altri commercianti.

Advertising

TuttoQuaNews : RT @webecodibergamo: Stritolato dai debiti, l'operazione dei Carabinieri di Bergamo - webecodibergamo : Stritolato dai debiti, l'operazione dei Carabinieri di Bergamo - LB19712 : RT @LaVeritaWeb: La vicenda kafkiana dell'imprenditore all'ergastolo negli Usa. Tra malintesi, strane piste tedesche e il sospetto del comp… - vel8206 : RT @LaVeritaWeb: La vicenda kafkiana dell'imprenditore all'ergastolo negli Usa. Tra malintesi, strane piste tedesche e il sospetto del comp… - Claudio26520120 : RT @LaVeritaWeb: La vicenda kafkiana dell'imprenditore all'ergastolo negli Usa. Tra malintesi, strane piste tedesche e il sospetto del comp… -

Ultime Notizie dalla rete : Imprenditore vittima

Minformo

La difesa dell', presidente dell'impresa costruttrice DESA al momento dell'assassinio ... Laura ha risposto con una petizione di rispetto e garanzia ai suoi diritti come: "...... ossia il racket, che si consuma notoriamente quando la serranda dell'esercizio commerciale è chiusa e l'indifeso. Insomma, dare valore alle dichiarazioni dellaserve a punire ...PORCIA - Un'altra vittima del Covid-19 a Porcia: il virus si è portato via Rodolfo Moro, figlio di Lorenzo, quel del maj (il maglio), fondatore dell'omonima azienda che ...Negli ospedali i ricoverati sono 1.399, 6 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 187, due in meno rispetto a ieri. Dieci le vittime ...