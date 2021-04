Ilva, il ministero della Transizione ecologica contro il Tar di Lecce che vuole spegnerla per le emissioni nocive: “Sentenza ideologica” (Di lunedì 19 aprile 2021) Una Sentenza “ideologica” che “deve ritenersi erronea”. Così il ministero della Transizione ecologica, attraverso l’Avvocatura dello Stato, ha definito la Sentenza del Tar di Lecce che lo scorso 13 febbraio aveva ordinato lo spegnimento degli impianti dell’area a caldo dell’ex Ilva di Taranto entro 60 giorni perché responsabile dello “stato di grave pericolo” in cui vivono i cittadini a causa del “sempre più frequente ripetersi di emissioni nocive ricollegabili direttamente all’attività del siderurgico”. Il ministero guidato da Roberto Cingolani ha depositato una memoria al Consiglio di Stato che il 13 maggio prossimo dovrà decidere se confermare o meno lo stop alle attività produttive ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Una” che “deve ritenersi erronea”. Così il, attraverso l’Avvocatura dello Stato, ha definito ladel Tar diche lo scorso 13 febbraio aveva ordinato lo spegnimento degli impianti dell’area a caldo dell’exdi Taranto entro 60 giorni perché responsabile dello “stato di grave pericolo” in cui vivono i cittadini a causa del “sempre più frequente ripetersi diricollegabili direttamente all’attività del siderurgico”. Ilguidato da Roberto Cingolani ha depositato una memoria al Consiglio di Stato che il 13 maggio prossimo dovrà decidere se confermare o meno lo stop alle attività produttive ...

