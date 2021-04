Il videogioco che ti aiuta a sfogarti se sei di cattivo umore

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 19 aprile 2021) Rain on Your Parade non è unsparatutto e neanche adrenalinico. Si tratta di un titolo molto ironico che può essere utile quando volete scaricare un po' di aggressività (ma senza spargimenti di sangue, anche virtuali). Qualche tempo fa vi abbiamo segnalato una serie di videogiochi rilassanti. Quello in cui si devono spostare le foglie, quello in cui si raccoglie il riso, quello in cui ci si prende cura degli oggetti. Ci sono giornate, però, nelle quali non funziona nulla, neanche la più intensa delle sessioni di meditazione. E allora perché non provare una soluzione diversa, nella quale per trovare un po' di pace non vi divertite a dar fastidio al mondo intero? Se vi è piaciuto Untitled Goose Game, troverete qualche spunto in comune con Rain on Your Parade. Questa volta non sarete un'oca dispettosa e starnazzante, ma una nuvoletta dall'aria fumettosa, che ...