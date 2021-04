Il Verona risponde: 'Superlega? Nessuna richiesta di estromissione' (Di lunedì 19 aprile 2021) Verona - " Rispetto a quanto riportato oggi da un quotidiano nazionale, Hellas Verona FC precisa di non aver fatto alcuna richiesta di estromissione di altri Club da qualsivoglia competizione e - ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 19 aprile 2021)- " Rispetto a quanto riportato oggi da un quotidiano nazionale, HellasFC precisa di non aver fatto alcunadidi altri Club da qualsivoglia competizione e - ...

Advertising

sportli26181512 : Il Verona risponde: '#Superlega? Nessuna richiesta di estromissione': Il club scaligero ha voluto smentire in manie… - MatthewWoody : RT @edcguitar: Chi risponde indignato sostenendo che la Superlega “non è calcio” in quanto mancante di merito sportivo crede che l’alternat… - LukeFenek : RT @edcguitar: Chi risponde indignato sostenendo che la Superlega “non è calcio” in quanto mancante di merito sportivo crede che l’alternat… - LaBeneamata32 : RT @edcguitar: Chi risponde indignato sostenendo che la Superlega “non è calcio” in quanto mancante di merito sportivo crede che l’alternat… - bergomi00 : RT @edcguitar: Chi risponde indignato sostenendo che la Superlega “non è calcio” in quanto mancante di merito sportivo crede che l’alternat… -