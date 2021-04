Il vaticinio di Renzi | “Conte potrebbe rinunciare alla guida del M5S”

(Di lunedì 19 aprile 2021) I tempi sembravano essere maturi già prima di Pasqua, ma poi la situazione è rimasta sospesa e Giuseppenon è stato ancora nominato capo politico del Movimento 5 Stelle. Lo Statuto pentastellato non è stato ancora modificato (e servirà il passaggio delle consultazione online, come da prassi, affinché questo avvenga) e il partito vive tensioni interne che hanno portato a una forte spaccatura (anche all’esterno, con l’affaire Casaleggio e Associazione Rousseau). Tutti questi motivi hanno portato Matteoa vaticinare sul futuro dell’ex Presidente del Consiglio.dice che Giuseppedel M5S Nella sua intervista a La Repubblica, il leader di Italia Viva torna a parlarestampa dopo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : vaticinio Renzi

next

ILDI PAOLO MIELI SU ENRICO LETTA Eppure - aveva ricordato ieri Paolo Mieli prevedendo il ... perché se n'è andato dal partito per improvvisarne un altro, è Matteo. Che peraltro - ...A metà mattinata, Matteo, il personaggio che ha mostrato di possedere doti profetiche più di qualsiasi altro protagonista della politica italiana, recita il suo. 'Ormai è fatta - spiega i grillini diranno di ...scrutando le psicologie dei personaggi e traendone vaticini per il futuro del centrosinistra italiana. La notizia, in sè è una riga secca: Enrico Letta ha incontrato Matteo Renzi. Ma da quella riga ...