Il valzer delle panchine in Serie A, Pistocchi: “tutto sul futuro di Allegri, Sarri e Fonseca” (Di lunedì 19 aprile 2021) Il campionato di Serie A è ormai nella fase decisiva, ma a tenere banco è anche il futuro di alcuni allenatori. In particolar modo due tecnici potrebbero cambiare panchina, stiamo parlando di Fonseca e Gattuso. Roma e Napoli sono dunque alla ricerca di un nuovo allenatore. Un nome caldissimo è quello di Massimiliano Allegri, l’ex Juventus è alla ricerca di una nuova avventura e sono tantissime le squadre che hanno messo nel mirino l’allenatore. Le ultime indicazioni sono arrivate da Maurizio Pistocchi, giornalista Mediaset che è intervenuto nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. “Se dovessi puntare un euro lo investirei su Fonseca. Per me sarà lui il prossimo allenatore del Napoli. Sarri? Credo che preferisca andare in lnghilterra, non ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 19 aprile 2021) Il campionato diA è ormai nella fase decisiva, ma a tenere banco è anche ildi alcuni allenatori. In particolar modo due tecnici potrebbero cambiare panchina, stiamo parlando die Gattuso. Roma e Napoli sono dunque alla ricerca di un nuovo allenatore. Un nome caldissimo è quello di Massimiliano, l’ex Juventus è alla ricerca di una nuova avventura e sono tantissime le squadre che hanno messo nel mirino l’allenatore. Le ultime indicazioni sono arrivate da Maurizio, giornalista Mediaset che è intervenuto nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. “Se dovessi puntare un euro lo investirei su. Per me sarà lui il prossimo allenatore del Napoli.? Credo che preferisca andare in lnghilterra, non ...

Advertising

3zizss : RT @eleonora_trotta: L'esonero di #Mourinho potrebbe degli effetti anche sul valzer delle panchine 'italiane'... #Sarri #Allegri #Juventu… - bassanonet : Una poltrona per due: Mini-giro di valzer delle deleghe del sindaco ai consiglieri di maggioranza: Roberto Gerin si… - Anna91874 : Michele - Valzer delle candele - EmanueleDolce : Non ne possiamo più delle divise blu NO al calcio moderno NO alla pay tv (Nel valzer degli ipocriti e dei converti… - Pask927 : RT @eleonora_trotta: L'esonero di #Mourinho potrebbe degli effetti anche sul valzer delle panchine 'italiane'... #Sarri #Allegri #Juventu… -