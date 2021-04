Il tour del ministro delle Finanze argentino per rinegoziare il debito con i Paesi Ue (Di lunedì 19 aprile 2021) Quattro capitali e oltre quattromila chilometri percorsi in appena 5 giorni. È stato un lungo tour quello del ministro delle Finanze argentino Martín Guzmán, giunto in Europa per incontrare i suoi omologhi di Germania, Italia, Spagna e Francia a cui ha aggiunto un’udienza presso Papa Francesco in Vaticano, che lo ha ricevuto in forma privata. La ragione del viaggio è stata soprattutto di natura economica: Guzmán ha intrapreso questo viaggio con l’obiettivo di ottenere la rinegoziazione del debito di 2,4 miliardi che l’Argentina ha con i Paesi del Club di Parigi (associazione che riunisce i 22 Paesi più ricchi del mondo ed è capitanata dal Tesoro francese) e che scade a maggio. Obiettivo che sembra nel complesso raggiunto: Guzmán non poteva chiedere ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 19 aprile 2021) Quattro capitali e oltre quattromila chilometri percorsi in appena 5 giorni. È stato un lungoquello delMartín Guzmán, giunto in Europa per incontrare i suoi omologhi di Germania, Italia, Spagna e Francia a cui ha aggiunto un’udienza presso Papa Francesco in Vaticano, che lo ha ricevuto in forma privata. La ragione del viaggio è stata soprattutto di natura economica: Guzmán ha intrapreso questo viaggio con l’obiettivo di ottenere la rinegoziazione deldi 2,4 miliardi che l’Argentina ha con idel Club di Parigi (associazione che riunisce i 22più ricchi del mondo ed è capitanata dal Tesoro francese) e che scade a maggio. Obiettivo che sembra nel complesso raggiunto: Guzmán non poteva chiedere ...

