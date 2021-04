Il Tottenham ha esonerato Mourinho | il nome del sostituto

(Di lunedì 19 aprile 2021) Josèè statodal: gli Spurs hanno deciso per il cambio in panchina dopo il pareggio con l’Everton Josènon è più l’allenatore del. Il club inglese ha deciso di esonerare il tecnico portoghese dopo il pareggio per 2-2 in casa dell’Everton di Carlo Ancelotti. Gli ‘Spurs’ sono attualmente settimi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Commenta per primo Il Tottneham ha scelto di dire addio a José Mourinho . L'allenatore portoghese è stato sollevato dal suo incarico in virtù del settimo posto in classifica e dei risultati ...José Mourinho non è più l'allenatore del: l'allenatore portoghese è statodal club dopo gli ultimi risultati negativi IlhaJosè Mourinho. Secondo il Telegraph è arrivata al capolinea l'avventura dello Special One sulla panchina degli Spurs. La dirigenza londinese ha optato per questa drastica ...José Mourinho è stato esonerato dal Tottenham. Arriva l’incredibile annuncio a sorpresa degli Spurs ...Gli spurs avrebbero messo nel mirino un importante membro della rosa del Milan, offrendo due proposte di scambio: scopriamo i dettagli della trattative.