Il Tottenham esonera Josè Mourinho (Di lunedì 19 aprile 2021) LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Josè Mourinho non è più l'allenatore del Tottenham. Dopo le indiscrezioni dei media inglesi, ecco l'ufficialità da parte degli Spurs, che annunciano l'esonero del tecnico portoghese e del suo staff. “Josè e i suoi uomini hanno vissuto con noi alcuni dei momenti più difficili di questo club – il congedo del presidente Daniel Levy – Josè è un professionista vero che ha mostrato grande resilienza durante la pandemia. A livello personale è stato bello lavorare con lui e mi dispiace che le cose non abbiano funzionato come entrambi avevamo immaginato. Sarà sempre il benvenuto qui e ringraziamo lui e il suo staff per il loro contributo”. Il Tottenham ha fatto sapere che la guida della squadra è stata affidata per il momento a Ryan Mason.Ingaggiato nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) –non è più l'allenatore del. Dopo le indiscrezioni dei media inglesi, ecco l'ufficialità da parte degli Spurs, che annunciano l'esonero del tecnico portoghese e del suo staff. “e i suoi uomini hanno vissuto con noi alcuni dei momenti più difficili di questo club – il congedo del presidente Daniel Levy –è un professionista vero che ha mostrato grande resilienza durante la pandemia. A livello personale è stato bello lavorare con lui e mi dispiace che le cose non abbiano funzionato come entrambi avevamo immaginato. Sarà sempre il benvenuto qui e ringraziamo lui e il suo staff per il loro contributo”. Ilha fatto sapere che la guida della squadra è stata affidata per il momento a Ryan Mason.Ingaggiato nel ...

