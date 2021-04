IL TESORO FINANZIA LA RIPRESA CON BTP FUTURA

(Di lunedì 19 aprile 2021) UN'OPPORTUNITÀ per diversificare, in base alle esigenze personali e al profilo di rischio, il proprio portafogli di investimento e per dare anche una mano all'Italia are la spesa pubblica per ...

Dopo la buona risposta ottenuta con i primi due collocamenti (a luglio e novembre 2020) che avevano raccolto complessivamente quasi 12 miliardi, ilfarà partire oggi la terza emissione di Btp ...... fa pensare che non si faràdel prezioso lavoro di questa istituzione. Il governo si è ... un dipartimento pubblico chela ricerca, dimezzando i fondi per i progetti internazionali di ...UN’OPPORTUNITÀ per diversificare, in base alle esigenze personali e al profilo di rischio, il proprio portafogli di investimento e per dare anche una mano all’Italia a finanziare la spesa pubblica per ...CATANIA – Antonino Sivirino appuntava tutto in un’agendina. Per i finanzieri è diventata la bussola per indagare e scoprire società fantoccio con indirizzi fantasma. Le soci ...