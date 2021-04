Il Sottosegretario Sibilia incontro il nuovo Procuratore Airoma (Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minuti“Bentornato ad Avellino al magistrato Domenico Airoma, dal 16 febbraio Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, dove già aveva lavorato nei primi anni 90, sia come sostituto Procuratore che presso la Pretura Circondariale di Avellino”. Così il Sottosegretario all’Interno, onorevole Carlo Sibilia, che questa mattina ha incontrato il Procuratore Airoma presso il Palazzo di Giustizia, per un saluto di benvenuto, l’augurio di buon lavoro e un focus dei primissimi mesi di attività in provincia di Avellino del Magistrato arrivato dal Tribunale Napoli Nord. “Il dottor Airoma già conosce bene le dinamiche dell’Irpinia e delle organizzazioni camorristiche del territorio- ricorda l’esponente di Governo- Inoltre ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minuti“Bentornato ad Avellino al magistrato Domenico, dal 16 febbraiodella Repubblica presso il Tribunale di Avellino, dove già aveva lavorato nei primi anni 90, sia come sostitutoche presso la Pretura Circondariale di Avellino”. Così ilall’Interno, onorevole Carlo, che questa mattina ha incontrato ilpresso il Palazzo di Giustizia, per un saluto di benvenuto, l’augurio di buon lavoro e un focus dei primissimi mesi di attività in provincia di Avellino del Magistrato arrivato dal Tribunale Napoli Nord. “Il dottorgià conosce bene le dinamiche dell’Irpinia e delle organizzazioni camorristiche del territorio- ricorda l’esponente di Governo- Inoltre ...

