Il sindacato calciatori sulla Superlega: "Può causare danni irreparabili" (Di lunedì 19 aprile 2021) La FIFPro ha preso atto dell'annuncio della creazione di una nuova Superlega, da parte di 12 club: di seguito, la posizione ufficiale del sindacato dei calciatori. Questa decisione lascia i giocatori e le loro unioni con molte questioni aperte sul suo impatto non solo sull'identità culturale del calcio ma ancor più sulle loro carriere. Il calcio è costruito su un'eredità sociale e culturale, che non dà solo una relazione senza uguali con i propri tifosi ma ha anche creato un motore di diffusione del gioco professionistico come nessun altro sport. Per sostenere tutto questo, una cooperazione salutare e basata sulla solidarietà tra le competizioni nazionali e internazionali è già di per sé critica. Un nuovo torneo che minacci tutto questo potrebbe causare danni

