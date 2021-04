Il Segreto come non lo avete mai visto | Addio alla soap? (Di lunedì 19 aprile 2021) Il Segreto ha vissuto negli ultimi anni una crescita esponenziale, nessuno si sarebbe però aspettato di arrivare a vederlo in questo modo. Si dirà Addio alla soap? Il SegretoPrima di scoprire altro andiamo a leggere le anticipazioni delle puntate in replica stanotte su La5. Siamo alla sesta stagione. Gregoria è protagonista di una situazione molto delicata, l’intervento a Emilia. Questo porta alla nascita di Maria, la figlia di Emilia e Alfonso. Paquito intanto, dopo aver salvato Mariana dalla trappola di Maria Cristina, decide di andare da suo padre. Attenzione però perché la situazione per Emilia non è semplicissima, non riesce infatti a risvegliarsi dall’anestesia e tutti hanno paura che la situazione possa improvvisamente tracollare. In attesa ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 19 aprile 2021) Ilha vissuto negli ultimi anni una crescita esponenziale, nessuno si sarebbe però aspettato di arrivare a vederlo in questo modo. Si dirà? IlPrima di scoprire altro andiamo a leggere le anticipazioni delle puntate in replica stanotte su La5. Siamosesta stagione. Gregoria è protagonista di una situazione molto delicata, l’intervento a Emilia. Questo portanascita di Maria, la figlia di Emilia e Alfonso. Paquito intanto, dopo aver salvato Mariana dtrappola di Maria Cristina, decide di andare da suo padre. Attenzione però perché la situazione per Emilia non è semplicissima, non riesce infatti a risvegliarsi dall’anestesia e tutti hanno paura che la situazione possa improvvisamente tracollare. In attesa ...

Advertising

ZitelleArturo : RT @Sarita_Libre: Chi lotta contro un’ingiustizia, vuole due cose: VERITA’ e GIUSTIZIA. La verità, come promesso... eccola! (In questo Mo… - AndreaBonturi : RT @Sarita_Libre: Chi lotta contro un’ingiustizia, vuole due cose: VERITA’ e GIUSTIZIA. La verità, come promesso... eccola! (In questo Mo… - arosamor : RT @Sarita_Libre: Chi lotta contro un’ingiustizia, vuole due cose: VERITA’ e GIUSTIZIA. La verità, come promesso... eccola! (In questo Mo… - SARwatchMED : RT @Sarita_Libre: Chi lotta contro un’ingiustizia, vuole due cose: VERITA’ e GIUSTIZIA. La verità, come promesso... eccola! (In questo Mo… - Teresa02247224 : RT @Sarita_Libre: Chi lotta contro un’ingiustizia, vuole due cose: VERITA’ e GIUSTIZIA. La verità, come promesso... eccola! (In questo Mo… -