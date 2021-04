Il ristoratore investito da un’auto durante la protesta sull’A1 | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 19 aprile 2021) Momenti di tensioneladei ristoratori di Tni – Tutela nazionale imprese Italia e “Io apro“, che hanno bloccato questa mattina il tratto valdarnese della A1, in entrambe le direzioni.mobilista ha forzato il blocco, urtando uno dei manifestanti. IldalaIlferito è stato portato in ambulanza al pronto soccorso ma le sue condizioni non sono gravi. Come è stato precisato dagli stessi promotori della, il loro collega avrebbe riportato per solo una contusione a una spalla. L’automobilista fuggito in direzione nord è stato poi bloccato dagli agenti della Polizia stradale di Firenze ...