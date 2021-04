Il ricettario con 12 piatti da abbinare a quello che mangia il vostro gatto (Di lunedì 19 aprile 2021) La linea di alimenti per gatti Fancy Feast ha pubblicato un libro di 12 ricette (per umani) ispirate a quello che mangiano i mici. Per una sorta di menu condiviso (Foto: Pixabay)Si sa, i gatti sono animali indipendenti. I loro padroni, spesso, no. Quindi non appare così strampalata l’idea che qualcuno voglia abbinare la pappa del micio con quello che porta in tavola per sé, così da creare una sorta di menu condiviso. Fancy Feast, linea di alimentazione gourmet per felini di Purina, ha pubblicato un libro di ricette per bipedi che ben si sposano con i suoi nuovi antipasti per gatti monodose (i Petites). S’intitola Petite Feast: A Cookbook e può essere scaricato gratuitamente. A curare i dodici piatti per umani sono Amanda Hassner, la chef interna di Fancy Feast, con l’aiuto della candidata al James ... Leggi su cityroma (Di lunedì 19 aprile 2021) La linea di alimenti per gatti Fancy Feast ha pubblicato un libro di 12 ricette (per umani) ispirate acheno i mici. Per una sorta di menu condiviso (Foto: Pixabay)Si sa, i gatti sono animali indipendenti. I loro padroni, spesso, no. Quindi non appare così strampalata l’idea che qualcuno vogliala pappa del micio conche porta in tavola per sé, così da creare una sorta di menu condiviso. Fancy Feast, linea di alimentazione gourmet per felini di Purina, ha pubblicato un libro di ricette per bipedi che ben si sposano con i suoi nuovi antipasti per gatti monodose (i Petites). S’intitola Petite Feast: A Cookbook e può essere scaricato gratuitamente. A curare i dodiciper umani sono Amanda Hassner, la chef interna di Fancy Feast, con l’aiuto della candidata al James ...

Advertising

gagliaudo10 : RT @AParentiEU: Date uno sguardo a questo ricettario: rinomati chef europei suggeriscono idee per presentare in un piatto prodotti unici co… - NiasWorldTweet : RT @AParentiEU: Date uno sguardo a questo ricettario: rinomati chef europei suggeriscono idee per presentare in un piatto prodotti unici co… - SperanzaEuropea : RT @AParentiEU: Date uno sguardo a questo ricettario: rinomati chef europei suggeriscono idee per presentare in un piatto prodotti unici co… - Carlos1007Pi : RT @AParentiEU: Date uno sguardo a questo ricettario: rinomati chef europei suggeriscono idee per presentare in un piatto prodotti unici co… - CDSClaudia1 : RT @AParentiEU: Date uno sguardo a questo ricettario: rinomati chef europei suggeriscono idee per presentare in un piatto prodotti unici co… -