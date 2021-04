Il principe Carlo avrebbe già preso le redini della monarchia assieme a William. E potrebbe chiamare altri royal minori a fare le veci della regina (Di lunedì 19 aprile 2021) X Il summit che si svolgerà nei prossimi giorni a Windsor tra il principe Carlo e il figlio William, in presenza della regina, è stato organizzato in tutta fretta e voluto dai due eredi diretti al trono. Urge, infatti, decidere quali saranno i nuovi working royal, ovvero i reali che, d’ora in poi, dovranno rappresentare la sovrana, ora che Elisabetta – alle soglie dei 95 anni (li compie mercoledì) e a lutto per la perdita del suo Filippo – ha deciso di rallentare i ritmi, nonostante non abbia intenzione di abdicare né di rinunciare ai suoi doveri di monarca. Leggi anche › William e Harry ai funerali del principe Filippo: si sono riappacificati? ... Leggi su iodonna (Di lunedì 19 aprile 2021) X Il summit che si svolgerà nei prossimi giorni a Windsor tra ile il figlio, in presenza, è stato organizzato in tutta fretta e voluto dai due eredi diretti al trono. Urge, infatti, decidere quali saranno i nuovi working, ovvero i reali che, d’ora in poi, dovranno rappresentare la sovrana, ora che Elisabetta – alle soglie dei 95 anni (li compie mercoledì) e a lutto per la perdita del suo Filippo – ha deciso di rallentare i ritmi, nonostante non abbia intenzione di abdicare né di rinunciare ai suoi doveri di monarca. Leggi anche ›e Harry ai funerali delFilippo: si sono riappacificati? ...

Advertising

BarbieRapetz1 : RT @lercionotizie: #LERCIOSTORY Il principe Carlo si rompe il cazzo di aspettare e fonda un regno tutto suo - LEGGI L'ARTICOLO di Claudio F… - PatrizioBuonagu : RT @MarceVann: CAPOLAVORO ASSOLUTO di @stanzaselvaggia 'Ma è incredibilmente #Cringe, Calenda, anche quando posta le foto dei suoi soprall… - prinxesschia : RT @loveyourfaults: Se ora inizia la reggenza ufficiosa di Carlo spero che finalmente ci liberiamo del Principe Andrea - deatoffees : In un colpo solo #Atalanta e #Everton in #ChampionsLeague e poi mi dicono che il principe Carlo @MrAncelotti non fà… - Profilo3Marco : RT @Corriere: L’abbraccio al principe Carlo e il ruolo chiave della duchessa Kate -