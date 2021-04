Il primo volo su Marte | pieno successo per l’elicottero Ingenuity della Nasa

(Di lunedì 19 aprile 2021) Il dispositivo si alza di tre metri rimanendo in aria per 40 secondo, vincendo l’altisssima volatilità delle temperature e le tempeste marziane

... ed è ilpasso concreto che avvia le iniziative previste nel disegno di legge quadro per la valorizzazione e la promozione delda diporto e sportivo e dell'Avio turismo, elaborato e ...L'elicottero della Nasa, giunto su Marte lo scorso 18 febbraio assieme al rover Perseverance , ha infatti effettuato ilcontrollato della storia sulla superficie di un altro pianeta, ...AGI – Ingenuity, il piccolo drone arrivato su Marte con il rover Perseverance, si è levato in volo sul Pianeta Rosso. È la prima volta nella Storia dell'uomo che si realizza un volo controllato a ...