Il Porto resta scettico | “La Superlega non andrà avanti Non inseguiamo chi se ne va dall’UEFA”

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 19 aprile 2021) Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente del, ha parlato dellanel corso di una conferenza stampa promossa dagli sponsor del club. Ci sono stati contatti informali con alcuni club, ma non vi abbiamo pto molta attenzione per due motivi. Il primo è che l’Unione Europea non consente un circuito chiuso di eventi come in NBA. Essendo la federazioneghese contraria a tutto questo e facendo parte dell’UEFA, non possiamo partecipare a nulla che sia contrario ai principi e alle regole dell’Unione Europea e dell’UEFA. Se questa cosa dovesse andare, cosa su cui nutro molti dubbi, l’UEFA non si fermerà. Si deve riconoscere che gli eventi organizzatisono quelli ufficiali. A noi non interessa far parte o meno della, siamo in ...