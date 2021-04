Il Pensiero di San Giovanni Paolo II per oggi 19 Aprile 2021 – Video (Di lunedì 19 aprile 2021) “Quante volte le persone molto ricche non sono felici” è il Pensiero dei santi di oggi. Un insegnamento senza tempo. ? oggi vi proponiamo di meditare su questo Pensiero tratto da uno dei tanti discorsi pronunciati da San Giovanni Paolo II. “Quante volte le persone molto ricche non sono felici, perché non hanno saputo attingere L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 19 aprile 2021) “Quante volte le persone molto ricche non sono felici” è ildei santi di. Un insegnamento senza tempo. ?vi proponiamo di meditare su questotratto da uno dei tanti discorsi pronunciati da SanII. “Quante volte le persone molto ricche non sono felici, perché non hanno saputo attingere L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

MaterVerbi : . . UN PENSIERO AL GIORNO San Luigi Maria Grignion De Montfort (L’Amore dell’eterna Sapienza, 75)… - RobertoBlumett1 : @FranceCarl_blog @demagistris Prossimamente a Napoli dopo San Gennaro e Maradona santificheranno anche Luigi De Mag… - OhMyTom02 : sentendoli parlare in portoghese durante questo concerto a san paolo, non faccio altro che chiedermi quanto sarebbe… - KattInForma : Il Pensiero di San Filippo Neri per oggi 16 Aprile 2021 – Video - leledam_ : @NonEvoluto Mi ha stancato. Meriterebbe un san siro pieno per fargli sentire il nostro pensiero. -