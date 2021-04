Il pass per spostarsi tra le regioni, come sarà e quando arriverà (Di lunedì 19 aprile 2021) Un pass per spostarsi tra le regioni in zona arancione e rossa: lo ha annunciato il premier Draghi, che spiega che ci sarà presto una riunione per decidere i tempi e le modalità di questa nuova misura. Per ottenerlo bisognerà aver fatto il vaccino, essere guariti dal Covid-19 oppure presentare un tampone antigenico o molecolare negativo effettuato nelle 48 ore precedenti al viaggio. Il pass potrà essere, almeno in una prima fase, un certificato della Asl o una autocertificazione, oppure la tessera digitale (su cui verrebbero caricati i dati), o ancora una nuova tessera digitale (questa è l’opzione preferita dal ministro Roberto Speranza). Si valuterà anche la possibilità di utilizzare l’app IO, che è già in uso per il cashback ed è stata attivata da dieci milioni di italiani. Leggi su vanityfair (Di lunedì 19 aprile 2021) Un pass per spostarsi tra le regioni in zona arancione e rossa: lo ha annunciato il premier Draghi, che spiega che ci sarà presto una riunione per decidere i tempi e le modalità di questa nuova misura. Per ottenerlo bisognerà aver fatto il vaccino, essere guariti dal Covid-19 oppure presentare un tampone antigenico o molecolare negativo effettuato nelle 48 ore precedenti al viaggio. Il pass potrà essere, almeno in una prima fase, un certificato della Asl o una autocertificazione, oppure la tessera digitale (su cui verrebbero caricati i dati), o ancora una nuova tessera digitale (questa è l’opzione preferita dal ministro Roberto Speranza). Si valuterà anche la possibilità di utilizzare l’app IO, che è già in uso per il cashback ed è stata attivata da dieci milioni di italiani.

