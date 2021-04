Il paradiso delle signore anticipazioni: Umberto umiliato ed Adelaide disperata! (Di lunedì 19 aprile 2021) Vediamo insieme che cosa ci riserva la puntata di oggi per quanto riguarda il nostro amato paradiso delle signore. Marta e Beatrice avranno un durissimo scontroOgni giorno alle 15.55 c’è l’appuntamento fisso per quanto riguarda la soap opera che va in onda sulla Rai, ovvero Il paradiso delle signore. Nella puntata di oggi ci saranno degli sviluppi davvero interessanti che anticipiamo come al solito nel nostro articolo, scopriamo cosa succede. Umberto umiliato dai giornali Iniziamo con dire che Irene si sente davvero molto in colpa per quanto riguarda il bacio che ha dato a Rocco e sembra che voglia tenersi tutto dentro e non confidare nulla a Maria. LEGGI ANCHE —>U&D anticipazioni: AL TRONO OVER ARRIVANO NOVE ... Leggi su formatonews (Di lunedì 19 aprile 2021) Vediamo insieme che cosa ci riserva la puntata di oggi per quanto riguarda il nostro amato. Marta e Beatrice avranno un durissimo scontroOgni giorno alle 15.55 c’è l’appuntamento fisso per quanto riguarda la soap opera che va in onda sulla Rai, ovvero Il. Nella puntata di oggi ci saranno degli sviluppi davvero interessanti che anticipiamo come al solito nel nostro articolo, scopriamo cosa succede.dai giornali Iniziamo con dire che Irene si sente davvero molto in colpa per quanto riguarda il bacio che ha dato a Rocco e sembra che voglia tenersi tutto dentro e non confidare nulla a Maria. LEGGI ANCHE —>U&D: AL TRONO OVER ARRIVANO NOVE ...

Advertising

zazoomblog : Il Paradiso delle Signore oggi 19 aprile: Umberto umiliato sui giornali! - #Paradiso #delle #Signore #aprile: - SMSNEWSOFFICIAL : IL PARADISO DELLE SIGNORE -DAILY: LE ANTICIPAZIONI DELLE PUNTATE DAL 19 AL 23 APRILE - SmitArianna : RT @enkidC: @fracci_carlo @Charles96432447 @biif @sedicizero @laperlaneranera @Overbite71 @eretico_l @DonatellaBucci @Anna302478978 @Doraya… - _Valealizzi_ : Spero che l'account ufficiale del paradiso delle signore non pubblichi niente che mi interessi così da non commenta… - MrPriscus : RT @Nova24Tec: Are we the Robots? La musica nell’epoca delle macchine #ThinkTallyTalk Nel corso della puntata abbiamo parlato anche di Aut… -