Il nuovo ruolo del principe Carlo: ora è lui il patriarca della royal family (Di lunedì 19 aprile 2021) Con la morte di papà Filippo, il nuovo patriarca della royal family è il settantaduenne principe Carlo. È lui la figura maschile di rango più alto e a lui, secondo i media britannici, passerà il titolo di duca di Edimburgo che Filippo voleva invece cedere ad Andrea di York (desiderio espresso, pare, molto prima che il terzogenito fosse coinvolto nello scandalo del miliardario pedofilo Jeffrey Epstein). Leggi su vanityfair (Di lunedì 19 aprile 2021) Con la morte di papà Filippo, il nuovo patriarca della royal family è il settantaduenne principe Carlo. È lui la figura maschile di rango più alto e a lui, secondo i media britannici, passerà il titolo di duca di Edimburgo che Filippo voleva invece cedere ad Andrea di York (desiderio espresso, pare, molto prima che il terzogenito fosse coinvolto nello scandalo del miliardario pedofilo Jeffrey Epstein).

Advertising

Profilo3Marco : RT @Raiofficialnews: 'Il ruolo dei media per un nuovo inizio”: #PrixItalia2021, dal #14giugno a Milano la 73ª edizione. Oltre 240 le opere… - tuttocartoni : Diretto da Destin Daniel Cretton e interpretato da Simu Liu nel ruolo di Shang-Chi, il nuovo film targato Marvel St… - RAFALOCA1 : Tarantino ha scelto Gassman per il ruolo di delatore per il suo nuovo film sul tema covid - Raiofficialnews : 'Il ruolo dei media per un nuovo inizio”: #PrixItalia2021, dal #14giugno a Milano la 73ª edizione. Oltre 240 le ope… - CDamnfinecoffee : Nuova avventura imminente per Jensen, sono sicura che non ci deluderà grazie alla sua estrema bravura e profession… -