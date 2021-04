Il nuovo roster di Fnatic batte 3-1 Team Liquid

Leggi su esports247

(Di lunedì 19 aprile 2021) E’ da solo dieci giorni chesta giocando con il suodi Valorant ma è già riuscita ad ottenere una vittoria convincente e a portare a casa un trofeo. Stiamo parlando della vittoria nella finale del VCT EU Stage Two: Challengers Two finita per 3-1 contro. Ildiè stato ricostruito all’inizio del mese di aprile dopo che l’organizzazione si è disfatta di quello precedente. I nuovi giocatori di esports assunti sono Nikita “Derke” Sirmitev e Martin “MAGNUM” Pe?kov. I due hanno ben figurato guidando la squadra alla vittoria. Soprattutto Martin “MAGNUM” Pe?kov è riuscito a fare il punto decisivo che ha dato la vittoria a. Grazie a questa importante vittoriasi è qualificata per le ...