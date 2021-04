Il nuovo album di Lorenzo Fragola e “cose” che usciranno a breve (Di lunedì 19 aprile 2021) Il nuovo album di Lorenzo Fragola potrebbe arrivare molto presto. L’artista riprende a parlare di musica sui social e condivide con i fan la voglia di tornare con nuove canzoni, probabilmente già con un singolo nell’estate 2021. Nelle scorse settimane, infatti, è stato a Milano – in studio di registrazione – e i prossimi passi in vista di un nuovo lavoro di inediti potrebbe portare al rilascio di un singolo estivo, per aprire la strada ad un nuovo disco. Sono trascorsi 3 anni dal suo ultimo progetto discografico di inediti. Bengala usciva il 27 aprile 2018 con Sony Music, terzo album in studio di Lorenzo Fragola dopo 1995 e Zero Gravity. “Sono passati tre anni dall’ultimo album. Avevo detto che avrei fatto ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 19 aprile 2021) Ildipotrebbe arrivare molto presto. L’artista riprende a parlare di musica sui social e condivide con i fan la voglia di tornare con nuove canzoni, probabilmente già con un singolo nell’estate 2021. Nelle scorse settimane, infatti, è stato a Milano – in studio di registrazione – e i prossimi passi in vista di unlavoro di inediti potrebbe portare al rilascio di un singolo estivo, per aprire la strada ad undisco. Sono trascorsi 3 anni dal suo ultimo progetto discografico di inediti. Bengala usciva il 27 aprile 2018 con Sony Music, terzoin studio didopo 1995 e Zero Gravity. “Sono passati tre anni dall’ultimo. Avevo detto che avrei fatto ...

