Il mese di Ramadan tra fede e restrizioni. Le foto (Di lunedì 19 aprile 2021) Il 13 aprile è iniziato il mese di Ramadan per i fedeli musulmani. Trenta giorni sacri che coincidono con il nono mese del calendario lunare islamico e durante i quali le persone musulmane digiunano, astenendosi sia dal bere che dal mangiare, dall’alba al tramonto. Così, la religione islamica celebra la prima rivelazione del Corano a Maometto, avvenuta 1442 anni fa. Leggi su vanityfair (Di lunedì 19 aprile 2021) Il 13 aprile è iniziato il mese di Ramadan per i fedeli musulmani. Trenta giorni sacri che coincidono con il nono mese del calendario lunare islamico e durante i quali le persone musulmane digiunano, astenendosi sia dal bere che dal mangiare, dall’alba al tramonto. Così, la religione islamica celebra la prima rivelazione del Corano a Maometto, avvenuta 1442 anni fa.

Advertising

RadioItaliaIRIB : Mese Ramadan: supplica giorno 6 - mbackeetw : Brezze del Ramadan “Il coraggio dei musulmani durante il mese di Ramadhan mostra ai non credenti l'intensità dell… - trashinmyveins : io divento proprio un gufo durante il mese di Ramadan, letteralmente sono sparita per tutta la giornata e ora sono… - fadullo602 : RT @tsmellony: Il #Ramadan è il mese dell'amore, del pentimento, del dono e della condivisione. ???? #RamadanMubarak - leiballa2pac : quando i non musulmani mi dicono che vedono il ramadan come un mese difficile scoppierei a ridere -