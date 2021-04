Il Manchester City perde De Bruyne per infortunio. Il comunicato (Di lunedì 19 aprile 2021) “Il Manchester City può confermare che Kevin de Bruyne si è infortunato al piede destro e alla caviglia nella semifinale di FA Cup di sabato contro il Chelsea. L’entità del problema non è ancora nota. Kevin continuerà a essere rivisto, ma salterà la trasferta di mercoledì in Premier League all’Aston Villa. Vi forniremo ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni a tempo debito“. Con questo comunicato il club inglese ha annunciato che il centrocampista belga salterà per certo la semifinale di Fa Cup di sabato. Da vedere se sarà presente per la semifinale di Champions League. Foto: Twitter Manchester City L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 19 aprile 2021) “Ilpuò confermare che Kevin desi è infortunato al piede destro e alla caviglia nella semifinale di FA Cup di sabato contro il Chelsea. L’entità del problema non è ancora nota. Kevin continuerà a essere rivisto, ma salterà la trasferta di mercoledì in Premier League all’Aston Villa. Vi forniremo ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni a tempo debito“. Con questoil club inglese ha annunciato che il centrocampista belga salterà per certo la semifinale di Fa Cup di sabato. Da vedere se sarà presente per la semifinale di Champions League. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

OptaPaolo : 75 - L’Inter è la squadra che ha guadagnato più punti nei cinque maggiori campionati europei 2020/21: 75, superato… - FOXSoccer : PSG vs Manchester City Real Madrid vs Chelsea The #UCL semifinals are SET ?? - PBPcalcio : UFFICIALE?? È nata la #SuperLeague da “12 prestigiosi club”, tra questi #Milan, #Inter e #Juventus. Gli altri club… - Clag63 : @CapitanoPaolo90 a POLITICI & GIORNALISTI moralisti ricordo1)Platini 2)Blatter 3)Mondiale al Quatar 3)FFP del PSG… - andal68 : RT @guesu126: @RealPiccinini Per quale motivo, ha ucciso il calcio? La Uefa che fa fare quello che vuole a Psg e Manchester City e alle ita… -