Il governo inglese: «Metteremo sul tavolo tutto ciò che abbiamo per fermare la Superlega» (Di lunedì 19 aprile 2021) Il governo del Regno Unito ha dichiarato che farà tutto il possibile per bloccare la creazione della Superlega europea annunciata ieri sera. Lo ha fatto attraverso le parole del ministro dello Sport, Oliver Dowden, che ha annunciato di aver incontrato la Premier League, la Federcalcio inglese e il presidente UEFA e di aver dato loro il pieno appoggio del governo nel tentativo di bloccare la proposta. Parlando in Parlamento, Dowden ha dichiarato: «Non abbiamo nessun dubbio, se loro non possono agire, lo faremo noi. Metteremo tutto quello che abbiamo a disposizione sul tavolo per evitare che ciò accada. Stiamo esaminando ogni opzione dalla riforma della governance alla legge sulla concorrenza e i meccanismi che ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 aprile 2021) Ildel Regno Unito ha dichiarato che faràil possibile per bloccare la creazione dellaeuropea annunciata ieri sera. Lo ha fatto attraverso le parole del ministro dello Sport, Oliver Dowden, che ha annunciato di aver incontrato la Premier League, la Federcalcioe il presidente UEFA e di aver dato loro il pieno appoggio delnel tentativo di bloccare la proposta. Parlando in Parlamento, Dowden ha dichiarato: «Nonnessun dubbio, se loro non possono agire, lo faremo noi.quello chea disposizione sulper evitare che ciò accada. Stiamo esaminando ogni opzione dalla riforma della governance alla legge sulla concorrenza e i meccanismi che ...

