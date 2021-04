Il dubbio è la virtù perduta nel racconto del Paese (Di lunedì 19 aprile 2021) Che cos’è questo grido di dolore, che squarcia la scorza di un Paese fragile, in fila per una fiala di siero? È un urlo coperto dal fragore di un corpo, quello di Giovanna Boda, dirigente del Ministero dell’Istruzione indagata per corruzione, che si getta dal secondo piano di uno studio forense di Prati e che ora è in fin di vita. Bisogna mettersi in ascolto, con disposizione d’animo, capacità di immedesimazione e coscienza di mistero, per sentire quanto questo strepito è insieme stentoreo e disperato. Quanto ci racconta il nostro vivere come un eterno e feroce stato di natura, dove vale solo la legge del più forte, e perfino la giustizia, a dispetto delle migliori intenzioni, si confonde con la vendetta. Ma bisogna prima di tutto fare come Ulisse. Tapparsi le orecchie al rumore di fondo, che ci porta lontano dal cuore delle cose con mille trappole, disseminate sul ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 aprile 2021) Che cos’è questo grido di dolore, che squarcia la scorza di unfragile, in fila per una fiala di siero? È un urlo coperto dal fragore di un corpo, quello di Giovanna Boda, dirigente del Ministero dell’Istruzione indagata per corruzione, che si getta dal secondo piano di uno studio forense di Prati e che ora è in fin di vita. Bisogna mettersi in ascolto, con disposizione d’animo, capacità di immedesimazione e coscienza di mistero, per sentire quanto questo strepito è insieme stentoreo e disperato. Quanto ci racconta il nostro vivere come un eterno e feroce stato di natura, dove vale solo la legge del più forte, e perfino la giustizia, a dispetto delle migliori intenzioni, si confonde con la vendetta. Ma bisogna prima di tutto fare come Ulisse. Tapparsi le orecchie al rumore di fondo, che ci porta lontano dal cuore delle cose con mille trappole, disseminate sul ...

CorsampRocky : @Raffaella017 @francescatotolo Non lo mettevo mica in dubbio ?? E poi hai scoperto che quel ragazzo non era soltant… - DursiChristian : @FBabbua @borghi_claudio La coerenza è una virtù, nessuno lo mette in dubbio. Ma nell’epoca che ci apprestiamo a vi… - RenatoDL74 : @digitaliano certo. non ti importa una sega e non sai una sega. Ho il dubbio che per te tutti i militari siano merc… - InformazioneOg : Il dubbio spesso lacera l’esistenza umana, ma dubitare può anche essere una virtù perché stimola la conoscenza e la… -

