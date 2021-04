Il denaro è più importante della vita Riapriamo tutto ed evitiamo la guerra civile che tanti vogliono a scatenare

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 19 aprile 2021) C’è anelito di violenza non di libertà. Non si può affrontare la folla scatenata che adesso aggredisce la polizia come se l’Italia fosse la Birmania. Pazienza se morirà tanta altra gente di un virus che aumenta la capacità di contagio. Ciò che è accaduto in Sardegna non insegna nulla. Grazie alle restrizioni era diventata regione bianca e i sardi si sono dati subito alla pazza gioia. Come quest’estate in discoteca. I ristoranti erano pieni e le strade affollate. Purtroppo ora è diventata zona rossa e si vergogna di protestare. È urgente un’immissione di cultura. Se no, dopo il Covid, può capitare di peggio. Si tenta di espugnare l’aula sorda e grigia di Montecitorio per trasformarla, 100 anni dopo, in un bivacco di manipoli Eppure ci sono le sovvenzioni per i mancati guadagni. Sono, però, un contributo troppo modesto che non tiene conto dell’evasione fiscale. Si sperava in Draghi. Se ...