Il Club del libro Nerd – Cosplay Girl di Valentino Notari (Di lunedì 19 aprile 2021) Il libro recensito oggi dal nostro “Club” è Cosplay Girl di Valentino Notari, pubblicato per la prima volta nel 2021. L’edizione letta è quella Mondadori (2021 – 228 pagine). Cosplay Girl – La Trama Cosplay Girl racconta la storia di Alice, sin da piccola considerata come quella strana, quella che non si era mai sentita al posto giusto perché le sue passioni la portavano di continuo a sognare mondi e personaggi fantastici, finché, ad un certo punto, diventa in un certo senso quei personaggi e per la prima volta si sente di appartenere a qualcosa di esclusivo, di suo, un mondo che le calza a pennello: il mondo del Cosplay. Purtroppo un giorno, dopo una sfortunata esibizione, vede andare in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 19 aprile 2021) Ilrecensito oggi dal nostro “” èdi, pubblicato per la prima volta nel 2021. L’edizione letta è quella Mondadori (2021 – 228 pagine).– La Tramaracconta la storia di Alice, sin da piccola considerata come quella strana, quella che non si era mai sentita al posto giusto perché le sue passioni la portavano di continuo a sognare mondi e personaggi fantastici, finché, ad un certo punto, diventa in un certo senso quei personaggi e per la prima volta si sente di appartenere a qualcosa di esclusivo, di suo, un mondo che le calza a pennello: il mondo del. Purtroppo un giorno, dopo una sfortunata esibizione, vede andare in ...

Advertising

andrearadri : @MarcoBellinazzo @SerieA @juventusfc @Inter @acmilan @ChampionsLeague Assolutamente contro lo spirito sportivo , il… - marcoconterio : ?? ???? Roberto De Zerbi è vicino allo #Shakhtar. Trattativa in fase avanzata col club ucraino per il grande salto int… - pisto_gol : La SuperLega è un business, ideato dai proprietari dei TopClub per sanare i loro deficit con i miliardi di euro de… - GarboeK : RT @ncorrasco: Leggere che il PSG si schiera contro la #SuperLeague, diventando il club paladino del calcio meritocratico e popolare, fa ri… - Giuly_LOL : RT @MatteoPedrosi: Nel frattempo, i tifosi del #Liverpool ????: “Noi, insieme ad altri gruppi della Kop, rimuoveremo le nostre bandiere dal s… -