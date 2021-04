Il calcio cambia, nasce la Super League: ci sono Juventus, Milan e Inter. Uefa e Fifa promettono sanzioni (Di lunedì 19 aprile 2021) Prima il comunicato dell’Uefa e poi, nella serata/nottata di domenica, un rincorrersi di voci e indiscrezioni che lasciano intravedere un desiderio di cambiamento epocale e uno scontro durissimo destinato a cambiare la storia futura del calcio non solo europeo ma mondiale. E’ ufficialmente nata la Super League, un torneo continentale per club che comprende 12 società fondatrici (fra cui Juventus, Inter e Milan) e altre otto che verranno individuate a breve: è già online il sito ufficiale. COS’E’LA Super League. nasce la Super League, un torneo che prevede la presenza di 20 squadre di club europee che di fatto va a sostituirsi alla attuale Champions ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 aprile 2021) Prima il comunicato dell’e poi, nella serata/nottata di domenica, un rincorrersi di voci e indiscrezioni che lasciano intravedere un desiderio dimento epocale e uno scontro durissimo destinato are la storia futura delnon solo europeo ma mondiale. E’ ufficialmente nata la, un torneo continentale per club che comprende 12 società fondatrici (fra cui) e altre otto che verranno individuate a breve: è già online il sito ufficiale. COS’E’LAla, un torneo che prevede la presenza di 20 squadre di club europee che di fatto va a sostituirsi alla attuale Champions ...

Advertising

MatteoToppeta : Da oggi il #Calcio cambia e lo fa in peggio. I #club continentali più ricchi lo saranno ancora di più; una decision… - GarboeK : RT @IlNusco: @AndreaTiberio7 Forse non è chiaro che i club parteciperebbero ugualmente ai rispettivi campionati -Dittator UEFA permettendo-… - despecialuan : L'organizzazione così come la hanno messa giù è bruttina e poco adrenalinica comunque. Una specie di gran gala del… - RussianMike31 : RT @IlNusco: @AndreaTiberio7 Forse non è chiaro che i club parteciperebbero ugualmente ai rispettivi campionati -Dittator UEFA permettendo-… - Queen_Raffa : @HeresJude 'Questa lega lo trasforma in una serie tv. Chi la sostiene non ha idea di cosa sia il calcio' Ripeto, se… -