Il Bayern Monaco si tira fuori dalla Superlega, presa di posizione di Rummenigge (Di lunedì 19 aprile 2021) Si apre un fronte nuovo che rischia già di spaccare la Superlega di calcio ufficializzata solo nella notte. A creare la spaccatura è il Bayern Monaco, ovvero uno dei club più blasonati e titolati d’Europa, quindi non proprio l’ultima arrivata. Un club ricco e potente che dice di no alla lega dei super ricchi, ma gravati da pesanti debiti. La presa di posizione del Ceo del Bayern Monaco contro la Superlega è netta: “L’Fc Bayern non è stato coinvolto nei piani per la creazione di una Super League. Siamo convinti che l’attuale struttura del calcio garantista una base affidabile. L’FC Bayern accoglie con favore le riforme della Champions League perché crediamo siano il passo giusto per lo sviluppo del calcio europeo. La ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 19 aprile 2021) Si apre un fronte nuovo che rischia già di spaccare ladi calcio ufficializzata solo nella notte. A creare la spaccatura è il, ovvero uno dei club più blasonati e titolati d’Europa, quindi non proprio l’ultima arrivata. Un club ricco e potente che dice di no alla lega dei super ricchi, ma gravati da pesanti debiti. Ladidel Ceo delcontro laè netta: “L’Fcnon è stato coinvolto nei piani per la creazione di una Super League. Siamo convinti che l’attuale struttura del calcio garantista una base affidabile. L’FCaccoglie con favore le riforme della Champions League perché crediamo siano il passo giusto per lo sviluppo del calcio europeo. La ...

