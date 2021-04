I prenotati non si presentano, all'ex Ristò ci sono i riservisti. Disguidi per le registrazioni (Di lunedì 19 aprile 2021) PESARO - Aumentare quasi del 60 per cento il volume numerico complessivo delle vaccinazioni all'hub dell'ex Ristò è l'obiettivo comune che dipartimento di prevenzione Asur e servizio di prenotazione ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 19 aprile 2021) PESARO - Aumentare quasi del 60 per cento il volume numerico complessivo delle vaccinazioni all'hub dell'exè l'obiettivo comune che dipartimento di prevenzione Asur e servizio di prenotazione ...

Advertising

Nello72067009 : @Silvia_Mio86 @VincenzoDeLuca Anche io lo stesso prenotati il 14 Marzo stanno Vaccinato i raccomandati seno' non si spiega - Krikri65846044 : @cercandocasae I tamponi sono gratuiti, andate a vedere nei vari ospedali della vostra zona. Ci saranno due file, u… - SoniaLaVera : RT @tempoweb: #Vaccino è caccia agli #over80 fantasma: 250mila non sono prenotati #covid19 #anziani #vaccini #19aprile #iltempoquotidiano… - compatoo2 : RT @capricorne_o: Vaccinazioni regolari per i prenotati nei centri di Bari e provincia. Sospese somministrazioni a sportello in attesa dell… - TgrRai : RT @TgrRaiSicilia: La scossa dell'open weekend con astrazeneca sulle vaccinazioni. si valuta di ripetere l'iniziativa. per gli over ottanta… -