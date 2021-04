I parchi e le aree fitness presi d' assalto L' appello del sindaco Ciarapica resta inascoltato

(Di lunedì 19 aprile 2021) CIVITANOVA - Aria ancora troppo fredda per essere una 'vera' domenica di primavera ma comunque l'arancione e la vista sul giallo in arrivo hanno spinto molti civitanovesi a fare due passi. In piazza ...

Advertising

virginiaraggi : Vogliamo che i nostri parchi e le aree verdi dei diversi Municipi del centro e delle periferie siano sempre spazi p… - Franco32656300 : RT @rinaldi_milena: @P_M_1960 @Franco32656300 Il nostro sindaco è Isabella Conti. Secondo migliore di Italia, Renziana. Ha forti valori di… - rinaldi_milena : @P_M_1960 @Franco32656300 Il nostro sindaco è Isabella Conti. Secondo migliore di Italia, Renziana. Ha forti valori… - ProtCivReg_FVG : RT @PCRemanzacco: ???????? ???????????? 17 aprile 2021 RIAPERTURA PARCHI DAL 17.04.2021 VENGONO RIAPERTI I PARCHI PUBBLICI E LE AREE VERDI con ordina… - Marcos_5408 : RT @virginiaraggi: Vogliamo che i nostri parchi e le aree verdi dei diversi Municipi del centro e delle periferie siano sempre spazi puliti… -

Ultime Notizie dalla rete : parchi aree

ravennanotizie.it

A dire la verità, di fatto, erano aperti anche ie leverdi attrezzate della città, compresa quella dedicata al fitness. Bimbi giocavano allegramente nei giardini del lungomare sud, come ...In zona arancione è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche pressoattrezzate epubblici, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza ...IL PROGETTOTREVISO Tutti i parchi pubblici e le aree verdi della città video-sorvegliate. Ma non solo. Oltre agli occhi elettronici in arrivo e già installati, sono state schierate ...CIVITANOVA - Aria ancora troppo fredda per essere una “vera” domenica di primavera ma comunque l’arancione e la vista sul giallo in arrivo hanno spinto molti civitanovesi a fare ...