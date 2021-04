I Guardiani della Galassia: la foto della patata che somiglia a Groot spiazza James Gunn (Di lunedì 19 aprile 2021) Il regista di Guardiani della Galassia, James Gunn ha condiviso una foto di Potato Groot, rivisitazione 'patatosa' del celebre personaggio presente nel franchise. Oggi Groot è andato in tendenza su Twitter a causa di una foto, postata da un utente e rilanciata da James Gunn, che mostra l'incredibile somiglianza tra una patata e il personaggio del franchise di Guardiani della Galassia. La patata in questione è stata soprannominata...Potato Groot! I fan di tutto il mondo hanno dimostrato il loro affetto nei confronti di Groot del ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 19 aprile 2021) Il regista diha condiviso unadi Potato, rivisitazione 'patatosa' del celebre personaggio presente nel franchise. Oggiè andato in tendenza su Twitter a causa di una, postata da un utente e rilanciata da, che mostra l'incredibilenza tra unae il personaggio del franchise di. Lain questione è stata soprannominata...Potato! I fan di tutto il mondo hanno dimostrato il loro affetto nei confronti didel ...

