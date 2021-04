“I comici della seconda stagione” Lol Chi ride è fuori | spuntano i nomi dei nuovi protagonisti | “Cast spaziale!”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 19 aprile 2021) È senza dubbio il fenomeno comico degli ultimi 10 anni. Parliamo di “Lol – Chi”, il programma rivelazione di quest’anno e non solo. Un successo travolgente che ha lasciato il segno in un momento difficile per tutti a causa dell’emergenza Coronavirus. Dopo la vittoria di Ciro Priello dei The Jackal Amazon Prime è al lavoro su unada lanciare in autunno. Stando alle prime indiscrezioni sono confermati alla guida dello show Fedez e Mara Maionchi, che hanno regalato brio e spensieratezza. Secondo un rumors de Il Messaggero, sembra siano stati già contattati alcuniper ladi LOL-Chi. Si parla di: Claudio Bisio, Paola Cortellesi, Max Pisu, Stefano Chiodaroli, Dado, Fabrizio ...