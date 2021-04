I club vogliono proteggere la Superlega: scontro totale con FIFA e UEFA (Di lunedì 19 aprile 2021) La Superlega sembra aver scisso il mondo del calcio. E’ scontro totale tra i club fondatori e le due federazioni calcistiche: FIFA e UEFA. I 15 club hanno informato le federazioni di essere pronti ad intraprendere azioni legali per proteggere la nuova competizione europea. Arsène Wenger e la previsione sulla Superlega Superlega: cosa faranno i club? Il mondo del calcio è cambiato in meno di 24 ore. Nella notte, i comunicati di Juventus e Real Madrid hanno ufficializzato la nuova competizione europea. La nascita della Superlega è dunque ufficiale ma non tutto sta andando come progettato. UEFA e FIFA sono pronte a multare, penalizzare ed ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 19 aprile 2021) Lasembra aver scisso il mondo del calcio. E’tra ifondatori e le due federazioni calcistiche:. I 15hanno informato le federazioni di essere pronti ad intraprendere azioni legali perla nuova competizione europea. Arsène Wenger e la previsione sulla: cosa faranno i? Il mondo del calcio è cambiato in meno di 24 ore. Nella notte, i comunicati di Juventus e Real Madrid hanno ufficializzato la nuova competizione europea. La nascita dellaè dunque ufficiale ma non tutto sta andando come progettato.sono pronte a multare, penalizzare ed ...

