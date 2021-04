I 50 goal di Haaland | le speranze del Borussia Dortmund

(Di lunedì 19 aprile 2021) I 50dipermettono aldi arrivare a meno di quattro punti dalle posizioni di qualificazione alla UEFA Champions League. I 50diportano ila 4-1 sul Werder Brema Leonardo Bittencourt del Brema e l’adolescente americano delGio Reyna si sono scambiati le occasioni di tiro in una divertente apertura, prima che Milot Rashica battesse la trappola del fuorigioco dei padroni di casa e sparasse oltre Marwin Hitz per portare il Werder in vantaggio. Dopo il tiro al volo di Julian Brandt, il BVB ha meritatamente pareggiato mentre Reyna ha centrato i primi bins con uno straordinario tiro dal limite dell’area di Brema.ha poi recuperato una corsa ...

Lo scatto in profondità di, la velocità nell'uno contro uno di Neymar, la rapidità di ... che ha giocato una buona partita, ma ha creato poche occasioni da. Questo perché il Real era ...è seguito da Mino Raiola. Il portaItalia scrive che l'attaccante norvegese richiederebbe un ingaggio monstre ai club pretendenti: 35 milioni di euro. Le richieste non mancano ma non ...Gli stessi bianconeri con il Psg si contendono Moise Kean, di proprietà dell’Everton. Ci ripensi un altro po’ ed ecco spuntare al fianco di Haaland quello di Moise Kean. LEGGI ANCHE >>> Juventus, per ...Erling Braut Haaland è già un fenomeno. Con le sue 21 reti in 23 presenze in Bundesliga ha attirato l'attenzione di tantissimi top club i ...