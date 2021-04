Hotdrop | Perry Smith è il nuovo Chief Operating Officer COO dell’agenzia di marketing creativo

Leggi su esports247

(Di lunedì 19 aprile 2021), ex direttore commerciale di esports presso Right Formula e fondatore dell’organizzazione London Conspiracy, è il(COO)di. L’agenzia di esports, con sede nel Regno Unito, ha fatto il suo ingresso nel settore nel 2019 e da allora la crescita è stata costante. La scelta di puntare sudimostra comeabbia ormai raggiunto un livello importante. IlCOO può vantare già un decennio di esperienza nel mondo esports, specialmente in ruoli di senior management, guidando programmi di successo e operando consulenze strategiche. Inoltre,...