Honda Suv e | prototype - In arrivo una sport utility elettrica per la Cina

(Di lunedì 19 aprile 2021) LaSuv e:debutta al Salone di Shanghai e prefigura un modello elettrico di serie che debutterà sul mercato cinese nel 2022: la Casa giapponese non lo dice apertamente, ma la vettura mostra punti di contatto con la terza generazione della HR-V nelle proporzioni, nel taglio delle portiere e nell'impostazione della coda.connessa. La Suv è caratterizzata da un frontale con prese d'aria limitate e da una firma luminosa molto estesa: i Led diurni principali si allungano dai gruppi ottici fino al centro della mascherina, ma sono previsti altri elementi luminosi anche in corrispondenza del logo, nella parte inferiore del paraurti anteriore e nelle minigonne. In coda, i fari, che si estendono in orizzontale, coprono l'intero portellone, mentre non sono state ancora diffuse immagini che raffigurino interni. A riguardo, ...

Concept con la spina A livello di concept ci sono un modello pluginpapabile per l'Europa in futuro e Toyota con bZ4X. La vettura elettrica giapponese anticipa ilmedio su pianale e - TNGA, ...In occasione del Salone di Shanghai 2021 ,ha presentato due nuovielettrificati per il mercato asiatico. Troviamo il nuovissimoE:Prototype completamente elettrico in arrivo su strada per il 2022 e il nuovoBreeze , una vettura Plug - In a breve disponibile sul mercato cinese. NuovaE:Prototype, dal ...La Honda Suv e:Prototype debutta al Salone di Shanghai e prefigura un modello elettrico di serie che debutterà sul mercato cinese nel 2022: la Casa giapponese non lo dice apertamente, ma la vettura mo ...Al Salone di Shanghai, Honda ha presentato un prototipo di un nuovo SUV elettrico arriverà nel 2022 in Cina e un nuovo SUV Plug-in.