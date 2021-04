Honda Suv e | prototype - In arrivo una sport utility elettrica per la Cina

(Di lunedì 19 aprile 2021) LaSuv e:debutta al Salone di Shanghai e prefigura un modello elettrico di serie che debutterà sul mercato cinese nel 2022: la Casa giapponese non lo dice apertamente, ma la vettura mostra punti di contatto con la terza generazione della HR-V nelle proporzioni, nel taglio delle portiere e nell'impostazione della coda.connessa. La Suv è caratterizzata da un frontale con prese d'aria limitate e da una firma luminosa molto estesa: i Led diurni principali si allungano dai gruppi ottici fino al centro della mascherina, ma sono previsti altri elementi luminosi anche in corrispondenza del logo, nella parte inferiore del paraurti anteriore e nelle minigonne. In coda, i fari, che si estendono in orizzontale, coprono l'intero portellone, mentre non sono state ancora diffuse immagini che raffigurino interni. A riguardo, ...

Nessuna notizia dunque su potenza e autonomia anche se Honda ha spiegato che il nuovo SUV elettrico sarà dotato del sistema Honda Connect di terza generazione con aggiornamenti OTA (over-the-air)