Hisense offre fino a 500 euro di rimborso per l' acquisto di Laser TV | Smart TV ed elettrodomestici

Advertising

NaperMedia : #Switchoff: #Hisense è pronta per la sfida! La serie di #TV #ULED #U7 non è solo compatibile con il nuovo standard… -

Ultime Notizie dalla rete : Hisense offre

DDay.it - Digital Day

... Smart TV LG con sistema operativo WEBOS , Smart TVe Smart TV Android . Il pacchetto Mondo ... Per quanto riguarda l'ultimo standard per reti mobili, l'operatore oggiuna copertura all' 86,...... oltre a essere la serie TV ufficiale di UEFA EURO 2020 ,U7 dispone dell'applicazione ufficiale NBA, dedicata ai fan del basket americano. Sezione tecnica chela retroilluminazione ...Cashback è la nuova iniziativa Hisense, lanciata in occasione degli europei di calcio, che offre un rimborso fino a 500 euro sull'acquisto di alcuni prodotti del marchio. Inclusi nella promo il Laser ...Con l'arrivo di EURO 2020, del quale è sponsor ufficiale, Hisense propone un succoso cashback su tantissimi suoi prodotti: televisori, Laser TV, climatizza ...