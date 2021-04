(Di lunedì 19 aprile 2021)potrebbe aver comprato un biglietto aperto per gli Stati Uniti e quindi non è detto che facciasubito a Los Angeles da Meghan, ma potrebbe fermarsi in Gran Bretagna per qualche giorno. ...

Advertising

peppe844 : #RoyalFamily Harry ritarda il rientro negli Usa, fino al compleanno della nonna - Blusba : - infoitcultura : Harry ritarda la sua partenza per gli Usa? Dopo il funerale due ore di colloquio con William - ilmessaggeroit : #harry ritarda la sua partenza per gli Usa? Dopo il funerale due ore di colloquio con #william -

Ultime Notizie dalla rete : Harry ritarda

Il Messaggero

Gli inglesi sperano che l'evento del 1° luglio - per la commemorazione di quello che sarebbe stato il 60° compleanno della loro madre - aiuterà a risolvere le incomprensioni trae William. ...I rapporti dicono cheha utilizzato lo schema di test e rilascio del governo del Regno Unito in modo da poter lasciare l'isolamento dopo cinque giorni a seguito di un test Covid negativo. ...Anche la stessa Kate Middleton infatti nel 2017 aveva già indossato la collana, in occasione del 70esimo anniversario di matrimonio di Elisabetta e Filippo In occasione del funerale del Principe Filip ...Harry potrebbe aver comprato un biglietto aperto per gli Stati Uniti e quindi non è detto che faccia rientro subito a Los Angeles da Meghan, ma potrebbe fermarsi in Gran Bretagna per qualche giorno.