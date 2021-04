Grillo “Stupro? Mio figlio non ha fatto niente, arrestate me” (Di lunedì 19 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Mio figlio è su tutti i giornali come uno stupratore seriale insieme ad altri tre ragazzi. Voglio chiedervi, voglio una spiegazione sul perchè un gruppo di stupratori seriali, compreso mio figlio, non sono stati arrestati. Perchè non li avete arrestati?”. Lo dice Beppe Grillo in un video postato sui suoi canali social. “La legge dice che gli stupratori vengono presi e messi in galera, interrogati in galera o ai domiciliari. Sono lasciati liberi per due anni… Perchè non li avete arrestati subito?”, grida Grillo difedendo il figlio. “Ormai sono due anni, sono stufo – aggiunge -. Se dovete arrestare mio figlio, perchè non ha fatto niente, allora arrestate anche me perchè ci vado io in galera”.(ITALPRESS). su Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 19 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Mioè su tutti i giornali come uno stupratore seriale insieme ad altri tre ragazzi. Voglio chiedervi, voglio una spiegazione sul perchè un gruppo di stupratori seriali, compreso mio, non sono stati arrestati. Perchè non li avete arrestati?”. Lo dice Beppein un video postato sui suoi canali social. “La legge dice che gli stupratori vengono presi e messi in galera, interrogati in galera o ai domiciliari. Sono lasciati liberi per due anni… Perchè non li avete arrestati subito?”, gridadifedendo il. “Ormai sono due anni, sono stufo – aggiunge -. Se dovete arrestare mio, perchè non ha, alloraanche me perchè ci vado io in galera”.(ITALPRESS). su Il ...

